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Соединенные Штаты используют свое председательство в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) для дискриминации участия РФ в работе форума. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

В частности, не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких российских министерств и ведомств. Кроме того, зафиксировано множество случаев отказа в возможности подключиться к ключевым заседаниям по видеосвязи.

По словам дипломата, подобные инциденты происходили на серии встреч старших должностных лиц на мероприятии в Сиэтле.

Таким образом Вашингтон не только политизирует дискуссию, но и в очередной раз грубейшим образом злоупотребляет статусом принимающей стороны, дискриминируя Россию, заявил Антонов.

Российская дипмиссия в США оказывает максимальную помощь делегатам из РФ, направив своих дипломатов в Сиэтл. Посол также выразил серьезную тревогу в связи с предстоящим в ноябре саммитом АТЭС в Сан-Франциско и призвал Штаты выдать в срок все запрошенные визы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ждут, что Владимира Путина пригласят на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

До этого Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс провоцируют Россию в различных регионах, а также толкают мир к войне.