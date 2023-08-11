Посол РФ в Вашингтоне назвал цинизмом заявления Пентагона о кассетных боеприпасах

Фото: телеграм канал "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

Заявление Пентагона о надлежащем использовании ВСУ кассетных боеприпасов является цинизмом. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит российская дипмиссия в телеграм-канале.

"Хотелось бы знать, имеется ли в виду надлежащее использование кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева. Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами", – заявил он.

Антонов поинтересовался, существует ли предел "цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями".

Он отметил, что на совести украинских террористов, которых вооружает Запад – сотни жизней детей, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, теракты на Крымском мосту и регулярные обстрелы жилых кварталов.

По словам посла, ответственность за все это лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне.

Ранее стало известно, что Киев предоставил Пентагону первый отчет об использовании кассетных боеприпасов, которые были получены от США. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что США считают, что Украина применяет полученные от западных союзников кассетные боеприпасы надлежащим образом и в соответствии со своими обещаниями.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что Вашингтон пошел на военное преступление, поставляя Киеву кассетные боеприпасы.



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