В Кремле не ждут приглашения Путина на саммит АТЭС

Фото: kremlin.ru

В Кремле не ждут, что Владимира Путина пригласят на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, запланированный на ноябрь текущего года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До этого [саммита] пока много мероприятий. Об этом (приглашении. – Прим. ред.) речь пока не заходила. Но наверняка мы не будем ждать этого приглашения", – сказал он в беседе с ТАСС.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском руководстве писала, что у Вашингтона нет планов приглашать российского президента на встречу форума. При этом еще в декабре 2022 года источник Reuters не исключал, что в целом Россия как "хороший председатель АТЭС" на саммит приглашена будет.

Между тем ранее стало известно, что Путин не посетит саммит БРИКС, который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге. Россию будет представлять глава МИД страны Сергей Лавров. При этом президент РФ примет участие в работе саммита, но в формате видео-конференц-связи.

