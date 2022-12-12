США планируют пригласить РФ на форум АТЭС в 2023 году – СМИ

Фото: depositphotos/borjomi88

Соединенные Штаты намерены пригласить Россию на форум АТЭС в Сан-Франциско в 2023 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США в АТЭС Мэтта Мюррея.

По словам чиновника, Вашингтон позовет Москву, поскольку является "хорошим председателем АТЭС". При этом Мюррей не уточнил, будет ли предложено президенту РФ Владимиру Путину присоединиться к мероприятиям форума.

Саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества прошел в Таиланде 18–19 ноября. В ходе него глава российской делегации, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, назвал предстоящие несколько лет периодом "идеального шторма" в экономике, который характеризуется целым рядом негативных явлений.

Кроме того, политик назвал сегодняшнюю Россию "островком стабильности" на фоне происходящего в мире.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!