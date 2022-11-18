Белоусов назвал РФ "островком стабильности"

Фото: Агентство "Москва"

Россия в настоящее время является "островком стабильности" на фоне происходящего в мире, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов по итогам первого дня форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"В этом смысле Россия, как это ни покажется странным в условиях санкций, сейчас является островком стабильности – здесь события прогнозировать легче, развитие событий, чем в мире", – приводит слова Белоусова ТАСС.

При этом, говоря о влиянии мировой рецессии на внешнюю торговлю РФ, Белоусов подчеркнул, что она и так просела. По его словам, ограничения коснутся логистики и расчетов.

Ранее глава Центробанка РФ заявила о смещении баланса рисков в экономике в сторону более жесткого варианта. Она уточнила, что случилось это за последние несколько месяцев.

Набиуллина также отмечала, что структурная трансформация экономики РФ будет идти не один год, при этом осложнит процесс мировой финансовый кризис.



"Деньги 24": новый мировой финансовый кризис

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