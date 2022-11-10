Набиуллина ответила на вопрос, преодолела ли экономика РФ дно

Фото: РИА Новости/пресс-служба Банка России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина воздержалась от прямого ответа на вопрос, прошла ли российская экономика дно, отметив, что России необходимо ускорить структурную трансформацию своего хозяйства на фоне общего ухудшения ситуации в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я так не люблю искать дно в любых вопросах", – сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, прошла ли экономика РФ точку минимального снижения или ожидается ее дальнейший спад.

По словам главы регулятора, экономическая и геополитическая ситуация в мире продолжает обостряться, в связи с чем Банк России считает необходимым принимать в расчет варианты более негативного развития ситуации наряду с базовым, консервативным, но сравнительно оптимистическим сценарием.

"Я и раньше говорила и сейчас говорю, что на любое ухудшение финансовой ситуации мы должны просто ускорить свою собственную структурную трансформацию", – подчеркнула Набиуллина.

Ранее председатель Банка России заявила, что ситуация и баланс рисков в мировой экономике сместились в сторону более жесткого варианта развития событий. По ее словам, это произошло за последние несколько месяцев.

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