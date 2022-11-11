Набиуллина назвала будущее туманным как никогда

Фото: РИА Новости/пресс-служба Госдумы РФ

В настоящее время будущее как никогда туманно. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе форума Finopolis.

Свою фразу Набиуллина произнесла, когда представляла спикеров пленарной сессии. Она рассказала, что с одним из экспертов – председателем наблюдательного совета Мосбиржи Сергеем Швецовы – они вместе работали почти 10 лет.

"Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич. Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич", – приводит слова Набиуллиной РИА Новости.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит признаков завершения экономического кризиса. При этом он добавил, что конец чего-либо всегда приходит незаметно. Вместе с тем Греф подчеркнул, что существующий кризис делает жизнь более яркой и интересной.



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