Аналитик рассказал, как будет меняться курс рубля в ближайшее время

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что рубль сейчас достаточно стабилен и нет факторов к его сильному ослаблению. Об этом он сообщил RT.

По словам аналитика, в настоящее время главные факторы для рубля – это баланс экспорта и импорта. Он подчеркнул, что тенденции к росту импорта уже проявляются из-за принятой госпрограммы по замещению европейских товаров, спрос на иностранную валюту растет и это приводит к постепенному ее удорожанию внутри страны.

Деев отметил, что в остальном национальная валюта достаточно стабильна. Поэтому стоит ожидать, что в течение следующей недели доллар будет стоить 61–62 рубля, а в конце месяца его цена немного снизится за счет наступления налогового периода в России, когда отмечается высокий спрос на рубли у компаний-экспортеров.

Ранее курс евро поднялся до 62 рублей. Такого показателя он достиг впервые с 27 октября. При этом доллар снизился на 12 копеек и установился на уровне 60,41 рубля.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит признаков завершения экономического кризиса. При этом он добавил, что конец чего-либо всегда приходит незаметно. Вместе с тем Греф подчеркнул, что существующий кризис делает жизнь более яркой и интересной.

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