16:17Экономика
Аналитик рассказал, как будет меняться курс рубля в ближайшее время
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что рубль сейчас достаточно стабилен и нет факторов к его сильному ослаблению. Об этом он сообщил RT.
По словам аналитика, в настоящее время главные факторы для рубля – это баланс экспорта и импорта. Он подчеркнул, что тенденции к росту импорта уже проявляются из-за принятой госпрограммы по замещению европейских товаров, спрос на иностранную валюту растет и это приводит к постепенному ее удорожанию внутри страны.
Деев отметил, что в остальном национальная валюта достаточно стабильна. Поэтому стоит ожидать, что в течение следующей недели доллар будет стоить 61–62 рубля, а в конце месяца его цена немного снизится за счет наступления налогового периода в России, когда отмечается высокий спрос на рубли у компаний-экспортеров.
Ранее курс евро поднялся до 62 рублей. Такого показателя он достиг впервые с 27 октября. При этом доллар снизился на 12 копеек и установился на уровне 60,41 рубля.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит признаков завершения экономического кризиса. При этом он добавил, что конец чего-либо всегда приходит незаметно. Вместе с тем Греф подчеркнул, что существующий кризис делает жизнь более яркой и интересной.
Россиянам рассказали, стоит ли инвестировать в экзотические валюты
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!