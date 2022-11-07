Эксперт оценил факторы ослабления рубля на мировом рынке

Фото: depositphotos/valphoto

Специалист департамента стратегических исследований финансовой компании Николай Вавилов оценил факторы ослабления российской валюты, которые перечислил Центральный банк: геополитику, растущую инфляцию, повышенные ставки и многое другое.

"Банк России в очередной раз повторил внешние факторы, которые могут повлиять на динамику курса национальной валюты. Ничего нового мы не услышали", – прокомментировал Вавилов.

По его словам, существует множество факторов, которые способны оказать влияние на условия формирования курса рубля. Но, несмотря на кризисные условия, считает Вавилов, курс национальной валюты будет определяться исходя из нужд властей и экономики. Учитываться будет и экспортная прибыль.

После событий начала года и действий Центробанка российский финансовый рынок спрятали под "куполом", сообщает сайт "Аргументы и факты". Все аукционы и торги проходят под строгим наблюдением Банка России.

По мнению эксперта, перечисленные Центробанком факторы ослабления рубля не совсем оказывают влияние на российский рынок, ведь тогда бы сейчас доллар стоил порядка 150 рублей. Валюта России продолжает существовать вне мировых негативных кризисов, хотя США сейчас сильно укрепили позиции доллара, опустив азиатские валюты.

Ранее экономист Михаил Беляев поделился, что в ближайшее время курсы валют будут меняться незначительно. Например, стоимость доллара остановится на уровне 60–62 рублей.

Ввоз наличной валюты в Россию хотят упростить

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!