Аналитики рассказали, как грамотно хранить деньги в период кризиса

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

За прошедшие полгода число надежных инструментов для инвестирования у жителей РФ сократилось до минимума за весь период становления рыночной экономики в России. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на финансовых экспертов, которые рассказали, как и в чем хранить деньги во время нового кризиса.

По мнению директора по контенту и аналитике финансового маркетплейса Ирины Андриевской, безрисковым ходом станут вклады. Она отметила, что ставки по рублевым депозитам выросли, быстрее других дорожают короткие депозиты (до 90 дней).

Также безрисковым ходом будут облигации федерального займа. Финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова считает, что во времена кризиса такой метод распространен благодаря тому, что ОФЗ можно погасить в любой момент без потери процентов при условии, что на них есть спрос.

Другие эксперты порекомендовали формировать сбережения в рублях и валюте "дружественных стран", например в юанях или валютах государств СНГ. Но аналитики предупреждают, что, выбирая такой способ, следует учитывать инфляцию в этой конкретной стране.

"Примером "дружественной" валюты с высоким валютным риском является турецкая лира. За последний год ее курс к доллару снизился в два раза (с 9,086 до 18,57 турецкой лиры за доллар США). Индекс потребительских цен в Турции достиг 83,45%", – отметила эксперт.

Помимо этого, есть более изменчивый инструмент – ценные бумаги. В период кризиса, заверили эксперты, с акциями следует быть особенно осторожными. По их словам, использовать ценные бумаги можно только в том случае, если человек уверен в своих знаниях в сфере финансов и рынка.

Доцент департамента менеджмента Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян считает, что для долгосрочной перспективы можно рассматривать обезличенный металлический счет. Он подчеркнул, что страхование вкладов не распространяется на этот случай.

"Помимо отсутствия страхования, неудобством такого инвестирования является необходимость дополнительных расходов на оборудование мест хранения слитков или на аренду банковской ячейки", – отметил Хачатурян.

Помимо этого, Волкова напомнила о недвижимости. Подобная инвестиция может стать хорошим подспорьем, но при условии, если средства не понадобятся в ближайшие год-два.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рекомендовал жителям РФ хранить сбережения в рублях или в золоте. Он обратил внимание на то, что рубль в последнее время заметно укрепился, поэтому рублевые счета – это самый лучший вариант вклада.

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