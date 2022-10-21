Экономист дал прогноз по курсу доллара на ближайший месяц

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В ближайший месяц курсы валют будут меняться незначительно, в частности, стоимость доллара зафиксируется на уровне 60–62 рубля. Такой прогноз в беседе с RT дал экономист Михаил Беляев.

Он объяснил, что ситуация на бирже будет зависеть от состояния российской и американской экономики. Пока что никаких серьезных изменений в этом плане нет. Россия, по его словам, справляется с санкциями, а в США все относительно неважно, но стабильно.

"Я думаю, что если не будет экстраординарных действий, то курс вот такой (60–62 рубля. – Прим. ред.) и будет в ближайший месяц. С евро то же самое", – подытожил эксперт.

В пятницу, 21 октября, курс доллара на Мосбирже опустился до 61 рубля впервые с 7 октября. Евро между тем подешевел на 67 копеек, до 59,93 рубля.

В Минэкономразвития полагают, что в ближайшие годы российская валюта будет слабеть. В ведомстве прогнозируют, что к 2025 году она достигнет уровня в 72 рубля за доллар.



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