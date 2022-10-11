Эксперт назвал причины колебания курса доллара к рублю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В настоящее время на курс рубля влияют две группы факторов, которыми можно объяснить колебание доллара к российской валюте. Об этом в эфире радио КП рассказал гендиректор "Инвестиционной компании ДИАЛОТ" Егор Диашов.

Одним из факторов эксперт назвал эмоциональное влияние. Он пояснил, что при серьезных потрясениях у людей начинается тревога, в результате которой происходит покупка валюты.

Вторым и ключевым фактором, по мнению Диашова, является динамика экспорта и импорта.

"Сейчас принят восьмой пакет санкций ЕС, который подразумевает потолок цен на российские энергоресурсы, и никто не может предсказать, как это повлияет на итоговый баланс и приток валюты в Россию, поэтому так сильно и меняется курс", – пояснил гендиректор "Инвестиционной компании ДИАЛОТ".

Курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 64 рубля 11 октября. Подобные значения не фиксировались с 7 июля текущего года. В ходе торгов вырос и курс евро. Европейская валюта превысила отметку в 63 рубля впервые с 11 августа 2022 года.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!