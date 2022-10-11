Курс доллара превысил отметку в 64 рубля впервые с 7 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 64 рубля, следует из данных торгов на площадке.

Американская валюта достигала значения в 64,02 рубля. Подобные значения не фиксировались с 7 июля текущего года.

Кроме того, в ходе торгов вырос и курс евро. Европейская валюта превысила отметку в 63 рубля впервые с 11 августа 2022 года и достигла уровня 63,02 рубля.

Центробанк РФ представил официальные значения по курсам евро и доллара на 12 октября. У американской валюты он составит 63,684 рубля за единицу, у европейской – 62,3481 рубля.

По мнению экономиста, члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева, в ближайшее время доллар вернется к отметке в 70 рублей. В качестве причины такого явления эксперт назвал санкции и проблемы с экспортом.

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