В Минэкономразвития прогнозируют ослабление рубля до 72 за доллар к 2025 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская валюта в ближайшие годы будет слабеть и к 2025 году достигнет уровня в 72 рубля за доллар. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, сообщает "Интерфакс".

"По курсу рубля заложено его постепенное ослабление – с 68 рублей в 2022 году до 72 рублей за доллар в 2025 году. При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, но на 10–15% крепче, чем в среднем за 2016–2021 годы", – сказал министр, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он также озвучил некоторые другие показатели подготовленного ведомством макропрогноза. В частности, по итогам текущего года инфляция составит 12,4%. В апреле она достигала 17,8% – максимум 2022 года. Уже в следующем году итоговая инфляция опустится до 5,5% с перспективой дальнейшего снижения.

Между тем ВВП в ближайшие два года будет падать: в 2022 году – на 2,9%, в 2023-м – на 0,8%. После этого в течение двух лет ВВП будет расти на 2,6% ежегодно. В вопросе стабилизации экономической ситуации в ведомстве делают ставку на внутренний потребительский и инвестиционный спрос.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская предупредила, что в России до конца года может подорожать картофель, капуста, грунтовой перец и баклажаны. При этом часть сезонных овощей все же подорожает. Кроме того, из-за ввода эмбарго на экспорт сельского хозяйства в недружественные страны цены на зерновую и мясную продукцию останутся прежними, а вот рыба подорожает на 5%.



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