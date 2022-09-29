В Госдуме предложили начать в России "специальную экономическую операцию"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Станислав Наумов считает, что настало время запустить в России "специальную экономическую операцию".

Об этом парламентарий заявил во время правительственного часа с главой министерства экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

"Мы добились успеха на референдумах, и пора начинать "специальную экономическую операцию", – приводит слова Наумова РИА Новости.

В качестве экономической поддержки России депутат предложил создать в Донбассе особую экономическую зону, упростить бюрократические процедуры по передаче предпринимательской деятельности мобилизованных граждан и предоставить им налоговые льготы по НДФЛ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти пока не принимали никаких решений об экономической мобилизации. Он отметил, что законы о военной мобилизации содержат все основные положения о принимаемых в этой связи мобилизационных мерах, в том числе экономического характера.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

21 сентября президент РФ подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!