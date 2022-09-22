Правительство РФ утвердило проект бюджета на ближайшие три года

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Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

Документ должен быть внесен в Госдуму до 1 октября.

"При формировании главного финансового документа правительство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и поручений президента", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в бюджет на 2023 год заложен уровень дохода в 26 триллионов рублей и расходы в размере 29 триллионов рублей. По прогнозам, дефицит составит порядка 2% внутреннего валового продукта, что составляет около 3 триллионов. Закрыть его планируется преимущественно за счет заимствований.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России уделит особое внимание финансированию частичной мобилизации при подготовке бюджета на ближайшие три года. Глава кабмина подчеркнул, что президентом было дано поручение принять меры для удовлетворения потребностей вооруженных сил и воинских формирований России.