Песков оценил возможность экономической мобилизации в РФ

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Российские власти не принимали никаких решений об экономической мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"В настоящий момент каких-либо решений на этот счет не принималось. И, собственно, в подписанном указе тоже никаких параграфов про это не было. Поэтому сейчас нет никаких решений", – сказал он.

По словам Пескова, законы о военной мобилизации содержат все основные положения о принимаемых в этой связи мобилизационных мерах, в том числе экономического характера.

"В настоящий момент таких условий нет", – добавил представитель Кремля.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.