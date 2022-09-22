Сообщения об ажиотаже в аэропортах после объявления мобилизации в РФ преувеличены – Песков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Утверждения об ажиотаже в российских аэропортах после объявления частичной мобилизации в значительной степени преувеличены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее очень сильно преувеличена. Там пункты перехода и так далее. Очень много фейковой информации на этот счет появляется", – цитирует его ТАСС.

Официальный представитель Кремля призвал внимательно относиться к подобным сообщениям, чтобы не стать жертвами фейков.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

