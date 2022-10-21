Курс доллара на Мосбирже опустился до 61 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара на Московской бирже опустился до 61 рубля впервые с 7 октября. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Так, курс американской валюты расчетами на завтра опускался до 61 рубля.

Курс евро опустился на 67 копеек, до 59,93 рубля, юань подешевел на 6 копеек и опустился до 8,38 рубля. В начале торгов доллар максимально поднимался до 61,705 рубля.

Ранее гендиректор "Инвестиционной компании ДИАЛОТ" Егор Диашов рассказал, что на курс рубля влияют две группы факторов, которыми можно объяснить колебание доллара к российской валюте.

Одним из факторов эксперт назвал эмоциональное влияние. Он пояснил, что при серьезных потрясениях у людей начинается тревога, в результате которой происходит покупка валюты.



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