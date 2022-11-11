Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро поднялся до 62 рублей. Такого показателя он достиг впервые с 27 октября. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 15:35 по московскому времени евро вырос на 66 копеек – до 62 рублей. При этом доллар снизился на 12 копеек и установился на уровне 60,41 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара опустился ниже 60 рублей. Такого показателя он достиг впервые с 6 октября. По данным на 13:54 11 ноября валюта упала до 59,98 рубля, потеряв 0,91%. Через несколько минут стоимость доллара повысилась до 60,09 рубля (-0,71%).



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