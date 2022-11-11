Греф заявил, что нынешний курс доллара никого не "убивает"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Установившийся курс доллара никого не "убивает", а экспортеры и в настоящее время получают хорошую выгоду. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала "Россия 24".

Он признал, что экспортеры хотели бы получать еще большую прибыль, но на данный момент не происходит "ничего страшного".

Греф также рассказал, что Сбербанк проводил оценку критического курса рубля до 50 рублей за доллар. По его словам, нет ни одной убыточной отрасли.

Ранее глава Сбербанка заявил, что не видит признаков завершения экономического кризиса. При этом он добавил, что конец чего-либо всегда приходит незаметно. Вместе с тем Греф подчеркнул, что существующий кризис делает жизнь более яркой и интересной.



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