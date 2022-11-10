Греф заявил, что не видит признаков завершения кризиса в экономике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время не видит признаков завершения кризиса в экономике. Об этом сообщает РИА Новости.



"Видим ли мы какие-то признаки конца кризиса? Я сказал, что не видно по одной простой причине: конец всегда приходит незаметно и, как правило, сзади. Поэтому мы его не видим", – сказал он.

При этом Греф отметил, что этот кризис делает жизнь более яркой и интересной.

Ранее главы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) сообщили о существующем риске рецессии в мире. Президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил, что европейские развитые экономики замедляются.

"Деньги 24": глобальная рецессия

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