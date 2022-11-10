Сбербанк вернется к раскрытию финансовой информации – Греф

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сбербанк России вернется к раскрытию части информации и, начиная с отчетности за октябрь, будет публиковать финансовые результаты по итогам каждого месяца. Об этом сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"У нас порядка двух миллионов розничных акционеров, их число растет. Нам важно, чтобы инвесторы имели возможность по достоинству оценивать наш бизнес", – заявил Греф в кулуарах Finopolis.

Он рассказал, что по итогам первых 10 месяцев года Сбербанк восстановил прибыльность. С начала года чистая прибыль по РСБУ превысила 50 миллиардов рублей, а в октябре банк заработал 122,8 миллиарда рублей. Глава кредитной организации подчеркнул, что бизнес показывает хороший рост.

Российские банки в феврале перестали публиковать финансовую отчетность по рекомендациям Центробанка. При этом в последнее время участники финансового рынка и регулятор не раз говорили о необходимости вернуться к раскрытию информации, но при этом не публиковать чувствительную информацию, несущую санкционные риски.

Ранее стало известно, что для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных – банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

Решение было принято Центробанком в целях более точного отражения ситуации на рынках.



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