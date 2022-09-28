ЦБ РФ не видит предпосылок для смягчения ограничений по снятию евро и долларов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк в текущих условиях не видит предпосылок для смягчения ограничений по снятию евро и долларов, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин на V Международном банковском форуме "Казначейство".

По его словам, в условиях, когда решениями властей недружественных стран запрещено поступление наличных долларов и евро на территорию России, изменение лимитов по их снятию невозможно.

"Это было в очередной раз подтверждено решением о продлении этого лимита после 9 сентября, и это та реальность, с которой мы имеем дело. Снятие средств в рублях с этих счетов по текущему курсу банки всегда обеспечат, купить наличную валюту по рыночному, обменному курсу тоже возможно, но снятие, к сожалению, сделать в условиях введенных ограничений на ввоз наличных технически невозможно", – цитирует его ТАСС.

ЦБ РФ с 9 марта ввел временный порядок операций с наличной валютой. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, снять со счета наличную валюту можно в объеме до 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро, а остальные средства – в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи.

В Центробанке сообщили, что в апреле россияне забрали из банков 1,1 миллиарда долларов наличными. По состоянию на 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил 88,2 миллиарда долларов – это меньше на 1,2% по сравнению с апрелем.

В июне стало известно, что в мае граждане возобновили процесс пополнения валютных вкладов в банках. В Банке России отметили, что на счета внесено порядка 721 миллиона долларов. Общий объем средств на валютных вкладах к 1 июня достиг 88,97 миллиарда долларов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!