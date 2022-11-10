Греф и Набиуллина поспорили о качестве услуг Сбербанка и ЦБ РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Банка России Эльвира Набиуллина обменялись колкостями во время дискуссии о качестве банковских услуг на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вот, допустим, спрашивали про разницу бизнес-моделей. Если клиентам хочется быстро, качественно и дорого, то – в ВТБ. Если быстро, качественно и дешево, тогда – к нам. И не надо никакого регулятивного воздействия", – заявил Греф.

Набиуллина не согласилась с Грефом, отметив, что многие клиенты считают стоимость услуг Сбербанка высокой.

"Тогда можно долго, некачественно и дешево – в структуры Центрального банка", – с иронией подметил Греф.

Председатель ЦБ парировала, ответив : "Регулятора обидеть может каждый".

Ранее Греф сообщил, что Сбербанк вернется к раскрытию части информации и начиная с отчетности за октябрь будет публиковать финансовые результаты по итогам каждого месяца. Он рассказал, что по итогам первых 10 месяцев года Сбербанк восстановил прибыльность, демонстрируя хороший рост.

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