14:45Экономика
Греф и Набиуллина поспорили о качестве услуг Сбербанка и ЦБ РФ
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Банка России Эльвира Набиуллина обменялись колкостями во время дискуссии о качестве банковских услуг на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вот, допустим, спрашивали про разницу бизнес-моделей. Если клиентам хочется быстро, качественно и дорого, то – в ВТБ. Если быстро, качественно и дешево, тогда – к нам. И не надо никакого регулятивного воздействия", – заявил Греф.
Набиуллина не согласилась с Грефом, отметив, что многие клиенты считают стоимость услуг Сбербанка высокой.
"Тогда можно долго, некачественно и дешево – в структуры Центрального банка", – с иронией подметил Греф.
Председатель ЦБ парировала, ответив : "Регулятора обидеть может каждый".
Ранее Греф сообщил, что Сбербанк вернется к раскрытию части информации и начиная с отчетности за октябрь будет публиковать финансовые результаты по итогам каждого месяца. Он рассказал, что по итогам первых 10 месяцев года Сбербанк восстановил прибыльность, демонстрируя хороший рост.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!