Глава ВТБ Костин призвал ограничить сделки западных зерновых трейдеров в РФ – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

ВТБ предложил запретить зерновые сделки западных трейдеров на территории России. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что глава ВТБ Андрей Костин обратился в письме к Владимиру Путину с просьбой запретить компаниям из недружественных государств закупать зерно и семена масличных культур в России для дальнейшего экспорта.

"Экспортеры из недружественных стран владеют приблизительно 15% перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне, что позволяет им извлекать дополнительные доходы от торговли российским зерном", – объяснил он.

Костин обратил внимание на то, что из-за этого экономика РФ теряет доходы.

Однако, по его мнению, важно оставить возможность продавать зерно международным трейдерам на экспорт на условиях free-on-board, которые обязывают продавца доставить и погрузить товар на борт судна.

Ранее президент РФ заявил, что урожай зерна в 2022 году будет рекордным, он может составить 150 миллионов тонн. Глава государства сказал об этом на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Отмечалось, что уже собрано 138,7 миллиона тонн зерна. Путин подчеркнул, что это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, по его словам, суммарный сбор пшеницы составит порядка 100 миллионов тонн.



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