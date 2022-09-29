Глава ВТБ Костин призвал ограничить сделки западных зерновых трейдеров в РФ – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
ВТБ предложил запретить зерновые сделки западных трейдеров на территории России. Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что глава ВТБ Андрей Костин обратился в письме к Владимиру Путину с просьбой запретить компаниям из недружественных государств закупать зерно и семена масличных культур в России для дальнейшего экспорта.
"Экспортеры из недружественных стран владеют приблизительно 15% перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне, что позволяет им извлекать дополнительные доходы от торговли российским зерном", – объяснил он.
Костин обратил внимание на то, что из-за этого экономика РФ теряет доходы.
Однако, по его мнению, важно оставить возможность продавать зерно международным трейдерам на экспорт на условиях free-on-board, которые обязывают продавца доставить и погрузить товар на борт судна.
Ранее президент РФ заявил, что урожай зерна в 2022 году будет рекордным, он может составить 150 миллионов тонн. Глава государства сказал об этом на совещании о ходе сезонных полевых работ.
Отмечалось, что уже собрано 138,7 миллиона тонн зерна. Путин подчеркнул, что это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, по его словам, суммарный сбор пшеницы составит порядка 100 миллионов тонн.
Путин заявил, что РФ гарантированно закроет собственные потребности в сельхозпродукции
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: