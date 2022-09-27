Путин заявил о рекордном урожае зерна в 2022 году

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Владимир Путин заявил, что урожай зерна в 2022 году будет рекордным, он может составить 150 миллионов тонн. Глава государства сказал об этом на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Отмечается, что уже собрано 138,7 миллиона тонн зерна.

"Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам экспертов, суммарный сбор зерна может составить 150 миллионов тонн. <...> А пшеницы – порядка 100 миллионов тонн", – сказал российский лидер.

Президент обратил внимание на то, что в 2017 году было 135,5 миллиона, а в РСФСР в 1978 году – 127 миллионов тонн.

9 сентября в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ Путин заявил, что Россия готова бесплатно отдать развивающимся странам свои удобрения.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что международная организация и Россия проводят в Женеве консультации по реализации экспорта российских продовольствия и удобрений.

Путин заявил, что РФ гарантированно закроет собственные потребности в сельхозпродукции

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