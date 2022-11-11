Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 60 рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 13:54 по московскому времени курс американской валюты упал до 59,98 рубля, потеряв 0,91%. Такой показатель был зафиксирован впервые с 6 октября. К 13:58 стоимость доллара повысилась до 60,09 рубля (-0,71%).

Курс евро, в свою очередь, поднялся до 61,46 рубля (+0,34%).

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что установившийся курс доллара никого не "убивает", а экспортеры и в настоящее время получают хорошую выгоду. Он признал, что экспортеры хотели бы получать еще большую прибыль, но на данный момент не происходит "ничего страшного".



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