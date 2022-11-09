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Стоимость биткоина опустилась ниже 17 тысяч долларов. Это произошло впервые с ноября 2020 года, следует из данных площадки Coindesk.

По данным на 18:52 по московскому времени курс цифровой валюты замедлил снижение и был на отметке в 17 262 доллара. Немного позднее ему удалось достигнуть 16 997 долларов.

Ранее эксперты отнесли криптовалюту к рисковым активам. Специалисты отмечали, что ее курс связан с динамикой фондовых индексов и американской статистики.

Также сообщалось, что биткоин может упасть в стоимости до 15 тысяч долларов за монету, а затем продолжить падать до 12 тысяч – что составляет более 40% от текущей цены криптовалюты.



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