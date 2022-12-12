Политолог заявил, что Польша усерднее всех старается уколоть Россию

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Политолог Руслан Бальбек заявил, что Польша делает все, чтобы только уколоть Россию. Так эксперт отреагировал на недавний призыв польского института международных отношений объединиться против РФ в киберпространстве. Об этом пишет RT.

"(Польша. – Прим. ред.) усерднее всех старается уколоть нашу страну и готова принять участие в любом мероприятии, лишь бы России доставить неприятности", – высказался он.

Специалист отметил, что все усилия стран – членов Североатлантического альянса направлены против существования России в целом.

Ранее газета министерства обороны США Stars and Stripes сообщила, что жители Польши начали готовиться к возможным боевым действиям с Россией, поскольку считают ее угрозой.

По данным издания, еще в октябре польское министерство национальной обороны начало проводить занятия с армией. Это курсы для гражданских, которые проводятся по выходным. Причем власти Польши напрямую связали эти курсы с проведением Россией спецоперации на Украине.

До этого портал Modern Diplomacy заявил, что Польша готовится к захвату своих "исторических земель" на Западной Украине. В публикации отмечалось, что варшавские власти приняли такое решение задолго до российской специальной военной операции.

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