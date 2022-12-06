Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17:00

Политика

Польский обозреватель признал геополитическую ошибку Варшавы в отношении РФ и Украины

Фото: depositphotos/panama555

Изначальное антироссийское направление в политике у польских властей потерпело фиаско, однако у Варшавы больше нет путей к отступлению в данном вопросе. Таким мнением поделился журналист Станислав Белень в статье для Myśl Polska.

"Политики в Варшаве сделали ставку на крайне конфронтационную политику в отношении России, не оставляя себе места для маневра", – отметил он.

Журналист подчеркнул, что польские власти из-за своего выбора находятся в положении, когда приходится выполнять задачи США и Украины, при этом не учитывая интересы собственного государства.

Обозреватель указал на то, что странам ЕС и Штатам не удастся загнать Россию под протекторат западных спецслужб.

Отношения Польши и РФ уже комментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отмечал, что польская сторона занимает в сторону России оголтелую позицию на грани сумасшествия.

Польша потребовала установить лимит в 30 долларов за баррель российской нефти

Читайте также

политика

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика