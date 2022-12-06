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Изначальное антироссийское направление в политике у польских властей потерпело фиаско, однако у Варшавы больше нет путей к отступлению в данном вопросе. Таким мнением поделился журналист Станислав Белень в статье для Myśl Polska.

"Политики в Варшаве сделали ставку на крайне конфронтационную политику в отношении России, не оставляя себе места для маневра", – отметил он.

Журналист подчеркнул, что польские власти из-за своего выбора находятся в положении, когда приходится выполнять задачи США и Украины, при этом не учитывая интересы собственного государства.

Обозреватель указал на то, что странам ЕС и Штатам не удастся загнать Россию под протекторат западных спецслужб.

Отношения Польши и РФ уже комментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отмечал, что польская сторона занимает в сторону России оголтелую позицию на грани сумасшествия.



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