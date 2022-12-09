Жители Польши начали готовиться к боевым действиям с Россией – СМИ

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Жители Польши начали готовиться к возможным боевым действиям с Россией, поскольку считают ее угрозой. Об этом сообщает газета министерства обороны США Stars and Stripes.

По данным издания, еще в октябре польское министерство национальной обороны начало проводить занятия с армией. Это курсы для гражданских, которые проводятся по выходным. Причем власти Польши напрямую связали эти курсы с проведением Россией спецоперации на Украине.

Представитель ведомства Михал Томчик рассказал, что в курсах, проводимых 17 воинскими частями по всей стране, уже приняли участие свыше 3,5 тысячи поляков в возрасте от 18 до 65 лет. Людей обучают, как правильно реагировать на звуки тревожных сирен, держать и заряжать пистолет, пользоваться противогазом.

В материале также отмечается, что, согласно опросу американского аналитического центра Pew Research Center, проведенному в июне, около 94% польских граждан считают Россию серьезной угрозой по сравнению с 65% в 2018 году.

Ранее портал Modern Diplomacy сообщил, что Польша готовится к захвату своих "исторических земель" на Западной Украине. В публикации отмечалось, что варшавские власти приняли такое решение задолго до российской специальной военной операции.

В конце июня директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что польские власти рассматривают различные планы разделения территории Украины. По его словам, СВР располагает информацией о том, что Варшава планирует разместить в западных областях страны свой "миротворческий контингент".

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