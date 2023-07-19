13:52Политика
Россию на саммите БРИКС в ЮАР будет представлять Сергей Лавров
Фото: kremlin.ru
Россию на саммите БРИКС в ЮАР будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис президента Южной Африки.
Саммит БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.
Ранее глава бразильского МИД Мауру Виейра сообщил, что Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва смогут встретиться на саммите БРИКС, который пройдет в августе в ЮАР.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема расширения БРИКС будет на повестке саммита объединения в августе. Он также отметил, что Россия удовлетворена тем фактом, что все больше стран проявляют интерес к вступлению в БРИКС.
В министерстве иностранных дел РФ сообщали, что российская сторона приветствует заявки Египта и Бангладеш на вступление в БРИКС. В ведомстве отметили, что обе эти страны неоднократно участвовали в различных мероприятиях объединения, а также являются акционерами Нового банка развития.
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