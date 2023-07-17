В МИД Бразилии сообщили, что Путин и Лула да Силва могут встретиться на саммите БРИКС

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Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва смогут встретиться на саммите БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР), который пройдет в августе в ЮАР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейра.

Он напомнил, что с момента избрания Лулы да Силвы лидеры двух стран уже связывались дважды. Кроме того, Путин принимал в Москве специального посланника от Бразилии Селсу Аморима для обсуждения конфликта на Украине, а бразильский лидер уже трижды встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема расширения БРИКС будет на повестке саммита объединения в августе. Он также отметил, что Россия удовлетворена тем фактом, что все больше стран проявляют интерес к вступлению в БРИКС.

В министерстве иностранных дел РФ сообщали, что российская сторона приветствует заявки Египта и Бангладеш на вступление в БРИКС. В ведомстве отметили, что обе эти страны неоднократно участвовали в различных мероприятиях объединения, а также являются акционерами Нового банка развития.

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