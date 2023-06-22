Россия приветствует подачу Египтом и Бангладеш заявки на вступление в БРИКС – МИД

Фото: 123RF/pananba

Россия приветствует заявки Египта и Бангладеш на вступление в БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что обе эти страны неоднократно участвовали в различных мероприятиях объединения, а также являются акционерами Нового банка развития.

Представители внешнеполитического ведомства выразили уверенность, что БРИКС только выиграет от укрепления взаимодействия с развивающимися странами, многие из которых заявили о таком стремлении.

О том, какие еще государства готовятся присоединиться к БРИКС, в российском МИД не стали говорить. В ведомстве подчеркнули, что пока об этом преждевременно рассуждать до согласования всех модальностей процесса.

Ожидается, что саммит БРИКС пройдет в Южной Африке в августе этого года.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Количество стран, которые желают присоединиться к БРИКС, продолжает расти и достигло почти 20.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тема расширения БРИКС будет на повестке саммита объединения в августе.

У стран БРИКС может появиться собственная валюта для международных расчетов