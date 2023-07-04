Эксперт объяснил, почему страны не будут выходить из БРИКС и ШОС

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Государства не будут выходить из БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), поскольку хотят, чтобы с ними считались, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио "Комсомольская правда".

"Каждому, кто чуть поднялся над линией Земли, хочется самостоятельности. Мы видим это по поведению арабских государств. Они хотят, чтобы с ними считались. А Запад будет их только использовать", – сказал Брутер.

В то же время, по словам эксперта, Россия, Индия и Китай будут считаться со своими партнерами, определяя общую перспективу сотрудничества.

Ранее Иран вступил в ШОС. Государство стало девятым членом объединения.

Шанхайская организация сотрудничества была основана 15 июня 2001 года в Шанхае, изначально организация состояла из шести стран, среди них – Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. Позже к ШОС присоединились Индия и Пакистан.

До этого глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что к БРИКС, в который в данный момент входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а также к ШОС по итогам 2022 года хотят присоединиться около 20 стран. Глава МИД отметил, что речь идет о Египте, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индонезии, Мексике и ряде государств Африки.

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