Россия привлечет страны БРИКС и ШОС к проектам в Арктике – МИД РФ

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Россия активно развивает свои контакты в арктической сфере со странами БРИКС (ассоциация пяти стран с развивающейся экономикой: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Николая Корчунова.

Он добавил, что в данный момент прорабатывается ряд двусторонних проектов в таких сферах, как логистика, научные исследования, морское сотрудничество и охрана окружающей среды.

Кроме того, по словам Корчунова, идет обсуждение потенциальных энергетических проектов со странами Востока, которые проявляют интерес к этому и имеют соответствующие компетенции.

Ранее Николай Корчунов заявил, что Россия не исключает своего выхода из Арктического совета при нарушении ее прав как страны-члена организации, а также при деструктивном поведении Запада.

Посол добавил, что российская сторона планирует выстраивать свою линию в Арктическом совете в зависимости от дальнейшего развития ситуации в период норвежского председательства в организации.