В МИД РФ заявили о возможной эскалации в Арктике из-за действий НАТО

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Действия НАТО могут привести к эскалации в Арктическом регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Николая Корчунова.

По его словам, экспансия Североатлантического альянса в этот регион продолжается, увеличиваются масштабы проводимых там военных учений НАТО. Кроме того, продолжается наращивание военного потенциала Альянса в высоких широтах.

"Одновременно усиливается курс западных государств на противоборство, конфронтацию и продвижение собственных интересов в Арктике в ущерб интересам других стран", – отметил Корчунов.

В связи с этим в МИД РФ не исключили возможной эскалации обстановки в Арктическом регионе, добавил он. При этом, по его словам, в некоторых стратегических документах арктических стран Россия представляется в качестве противника и угрозы их безопасности.

Ранее СМИ сообщали о том, что в НАТО подходят к финалу разработки крупнейшей со времен холодной войны реформы стратегии Альянса, подразумевающей реорганизацию сил и методов реагирования.

До этого председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в Североатлантическом альянсе считают Россию угрозой, поэтому военное командование Альянса ведет разработку планов на случай противостояния с ней.

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