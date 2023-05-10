В НАТО заявили, что готовят планы на случай противостояния с Россией

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В НАТО считают Россию угрозой, поэтому военное командование Альянса ведет разработку планов на случай противостояния с ней. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра.

Также, по его словам, Китай не является военной угрозой для стран НАТО, однако это не означает, что военное командование отдельных стран – членов Альянса не разрабатывает планы на случай конфликта с Пекином.

"Мы квалифицируем Китай не как угрозу, а как вызов. И мы не разрабатываем военных планов, имеющих отношение к Китаю", – подчеркнул Бауэр.

До этого он уже заявлял о готовности Альянса к прямой конфронтации с Россией. Тогда председатель Военного комитета НАТО назвал приоритетом Альянса перевооружение.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Евросоюз не бояться демонстрации силы со стороны России. Вместе с тем немецкий лидер заявил, что ему необходимо предоставить "единый голос", и заверил, что европейские страны продолжат усиливать санкции против РФ.

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