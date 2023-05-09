Шольц призвал ЕС не бояться демонстрации силы со стороны России

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Евросоюз не должен бояться демонстрации силы со стороны России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Сегодня (президент России Владимир Путин. – Прим. ред.) Путин показывает свои ракеты, танки и солдат. Он нас не пугает, и мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины до тех пор, пока это потребуется", – приводит слова Шольца Ser.

Вместе с тем немецкий лидер призвал ЕС предоставить ему "единый голос" и заверил, что европейские страны продолжат усиливать санкции против РФ.

Ранее лидер ФРГ не поддержал использование поставляемого вооружения Киеву для нападения на РФ. По его словам, Германия не будет осуществлять односторонних шагов в вопросе поставок оружия на Украину, чтобы предотвратить эскалацию между НАТО и Россией.



В ФРГ прошли протесты против поставок оружия на Украину