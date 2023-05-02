У Германии нет возможности следить за тем, где Киев применяет полученное оружие – Песков

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У Германии нет возможности следить за тем, чтобы Украина не использовала поставленное оружие для атак по России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова немецкого канцлера Олафа Шольца.

По его словам, Киев уже стреляет по территории России, в частности, по Донбассу, который является регионом РФ.

Представитель Кремля добавил, что с каждым днем прямая и косвенная вовлеченность Германии в этот конфликт растет.

"Безусловно, канцлер ФРГ должен из этого исходить", – сказал представитель Кремля.

Ранее канцлер Германии Олаф Шоль заявил, что власти ФРГ не будут осуществлять односторонних шагов в вопросе поставок оружия на Украину, чтобы предотвратить эскалацию между НАТО и Россией. По его словам, власти Германии действуют исключительно по согласованию с партнерами.

Шольц также подчеркнул, что Германия делает все возможное, чтобы не допустить эскалацию "в направлении войны России с НАТО".

В немецком Магдебурге прошла демонстрация против поставок оружия на Украину