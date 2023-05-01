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01:57

Политика

В Киеве раскритиковали слова Меркель о конфликте на Украине

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Sven Hoppe

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк подверг критике заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о недопущении конфликта на Украине. Своим мнением украинский политик поделился в Twitter.

Ранее Меркель в одном из своих интервью сообщила, что пыталась всеми имеющимися у нее средствами не допустить конфликта между Москвой и Киевом.

Подоляк заявил, что экс-канцлеру Германии нужно перестать оправдываться, если она не может исправить ошибки прошлого.

До этого Ангела Меркель в интервью изданию Die Zeit призналась, что некоторые ее решения на государственном посту приводили к расколу в немецком обществе.

Бывший канцлер ФРГ также выразила свое мнение касательно конфликта на Украине. Она выступила в поддержку открытого диалога для того, чтобы как можно скорее урегулировать ситуацию.

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