01:57Политика
В Киеве раскритиковали слова Меркель о конфликте на Украине
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Sven Hoppe
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк подверг критике заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о недопущении конфликта на Украине. Своим мнением украинский политик поделился в Twitter.
Ранее Меркель в одном из своих интервью сообщила, что пыталась всеми имеющимися у нее средствами не допустить конфликта между Москвой и Киевом.
Подоляк заявил, что экс-канцлеру Германии нужно перестать оправдываться, если она не может исправить ошибки прошлого.
До этого Ангела Меркель в интервью изданию Die Zeit призналась, что некоторые ее решения на государственном посту приводили к расколу в немецком обществе.
Бывший канцлер ФРГ также выразила свое мнение касательно конфликта на Украине. Она выступила в поддержку открытого диалога для того, чтобы как можно скорее урегулировать ситуацию.
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