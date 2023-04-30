Меркель призналась, что некоторые ее решения приводили к расколу в обществе ФРГ

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Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что некоторые ее решения на государственном посту приводили к расколу в немецком обществе. Об этом она сообщила в интервью изданию Die Zeit.

"Мне приходилось иметь дело с политическими ситуациями, которые привели к разделению мнений в Германии", – рассказала Меркель.

В качестве примера она напомнила о своем решении оставить открытыми границы для беженцев из Сирии во время европейского миграционного кризиса 2015 года. Подобное решение, по словам Меркель, она приняла из соображений гуманности.

Бывший канцлер ФРГ также выразила свое мнение касательно конфликта на Украине. Она выступила в поддержку открытого диалога для того, чтобы как можно скорее урегулировать ситуацию.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что Ангела Меркель выразила позицию против вхождения Украины в НАТО во время саммита в 2008 году.

До этого Меркель в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) призналась, что Минские соглашения были заключены для того, чтобы развить силу Украины и дать ей больше вооружений.

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