Меркель исключила свое участие в урегулировании украинского конфликта

Фото: kremlin.ru

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не будет участвовать в урегулировании украинского конфликта. Об этом она сообщила в интервью еженедельнику Sette.

"Такого вопроса не стоит", – заявила Меркель в ответ на вопрос, собирается ли она участвовать в работе по урегулированию кризиса на Украине.

Экс-канцлер также заявила, что не знает, когда и как окончится украинский конфликт. При этом Меркель считает, что переговоры неизбежны, однако подчеркивает, что она, "как и многие другие", не хочет навязанного мира.

Она отметила, что в отношениях с Россией она принимала решения, которые ей до сих пор кажутся разумными.

"Речь шла о попытке предотвратить войну, подобную нынешней. То, что не получилось, не означает, что было неправильно попытаться", – заявила она.

Ранее Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время. Она заявила, что выигранное время помогло Киеву стать сильнее.

Президент России Владимир Путин назвал слова Меркель о Минских соглашениях неожиданными и разочаровывающими. Он признался, что исходил из искренности руководства ФРГ по отношению к РФ и не ожидал услышать подобное от бывшего канцлера.

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