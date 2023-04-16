В Минобороны Украины заявили, что Меркель поспособствовала невступлению страны в НАТО

Фото: kremlin.ru

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель выразила позицию против вхождения Украины в НАТО во время саммита в 2008 году. Об этом сообщает испанская газета "La Razón" со ссылкой на министра обороны страны Алексея Резникова.

"Была вполне осуществимая возможность того, что Украина и Грузия стали бы новыми членами НАТО. Американцы были за эту работу, как и большинство европейцев. Именно Ангела Меркель выступила против и убедила остальных", – считает он.

По слова главы украинского ведомства, на сегодняшний день главным вопросом для страны стали системы ПВО. Резников отметил, что Украине удастся заполучить западные истребители. Также, по его словам, Украина уже стала де-факто членом альянса.

"Мы используем их стандарты и их оружие", – указал министр.

Резников подчеркнул, что ожидалась большая помощь от Испании и других стран-членов НАТО.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не устроит никакое решение июльского саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения Украины в состав альянса. Он добавил, что Киев ни в коем случае не примет каких-либо суррогатных решений саммита.

Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство вооружений и боеприпасов для ВСУ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!