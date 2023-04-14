Венгрия одобрит вступление Украины в НАТО, если Киев признает права нацменьшинств

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Будапешт поддержит вступление Украины в Североатлантический альянс после того, как киевские власти восстановят права закарпатских венгров. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на правительство Венгрии.

Сообщается, что с аналогичным тезисом венгерские дипломаты выступили во время прошедшей 4–5 апреля встречи глав МИД НАТО.

Кроме того, на этой встрече также обсуждался вопрос, что именно можно предоставить Украине на июльском саммите Альянса в Вильнюсе. Так, Польша и страны Балтии выразили желание предложить Украине дорожную карту к членству в НАТО, однако против такой инициативы выступили Венгрия, США и Германия.

Ранее посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов сообщил, что Россия готова сотрудничать с Венгрией в области защиты прав нацменьшинств на Украине. Однако, по его словам, обеим сторонам пока не удавалось на практике объединить усилия в этой области на различных международных площадках.

Дипломат напомнил, что с 1 сентября, согласно новому украинскому закону об образовании, 99 школ и два университета в Закарпатье не смогут преподавать на родном венгерском языке, в результате чего фактически окажутся под угрозой закрытия.

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