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В мире

15:35

Глава МИД Венгрии прокомментировал ситуацию с нацменьшинством на Украине

за рубежом политика общество

Фото: ТАСС/Wiktor Dabkowski/Zuma

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оценил ситуацию с венгерским национальным меньшинством на Украине. Об этом информирует RT.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский делал позитивные заявления на этот счет, что доказывает его готовность работать над улучшением двусторонних отношений.

"Проблема в том, что, к сожалению, венгры в Закарпатье испытывают все большее давление (от СБУ – Прим. ред.)", – подчеркнул министр, отметив, что страна не может допускать подобного.

Кроме того, Сийярто добавил, что это никак не связано с президентством Зеленского. Он выразил уверенность, что украинский лидер не приказывал своим службам давить на венгров.

Ранее Будапештом было наложено вето на совместную декларацию послов стран-участник НАТО по Украине из-за нарушения прав венгерского нацменьшинства. В России же, напротив, отметили прогресс в отношениях с Венгрией. Владимир Путин заявил о налаженном механизме взаимодействия на высшем уровне.

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