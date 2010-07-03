Заявление Венгрии о потерях из-за санкций против РФ оценили в Госдуме

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Некоторые европейские страны открыто критикуют санкции, введенные против России, но далеко не все государства смогут требовать решения проблемы. Такими словами депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто о потере семи миллиардов долларов из-за экономических ограничений в отношении РФ, передает RT.

"Если в Старой Европе недовольство бизнеса пытаются погасить компенсациями от государства, то Венгрия, что называется, бьет кулаком по столу", – сказал парламентарий, назвав слова министра будапештским демаршем.

При этом Бальбек считает, что страны ЕС не смогут повлиять на ситуацию, поскольку находятся на финансовом крючке у Германии.

Ранее к отмене антироссийских санкций ЕС призвали в бундестаге. Немецкий депутат Штефан Койтер считает, что экономические ограничения не ведут к поиску решения.