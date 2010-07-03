Венгрия забирает свои паспорта у жителей Закарпатья

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Власти Венгрии забирают обратно паспорта, которые были выданы жителям Закарпатья, заявил экс-глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, сообщает RT.

По его словам, для получения гражданства нужно знать венгерский язык, а бабушка или мать должны быть гражданами Венгрии.

"Сегодня полиции дано указание: если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка, паспорт забирается", – сказал Москаль.

В 2018 году, после того как Киев заявил о намерении перевести все образование на украинский язык, Венгрия стала активно выдавать свои паспорта этническим венграм, проживающим в Закарпатье.

А в мае нынешнего года стало известно, что на Украине планируют "переименовать" русские фамилии. Согласно новой редакции "Украинского правописания", русские антропонимы с окончанием -ой на Украине будут писать через -ий, а в заканчивающихся на -ск(ий), -цк(ий) появится мягкий знак. Например, фамилии "Донской" и "Трубецкой" обяжут писать как "Донський" и "Трубецький". Исключением стала только фамилия "Толстой".