Украину призвали гарантировать права нацменьшинств для вступления в ЕС

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Если Украина хочет вступить в Евросоюз, она должна гарантировать права национальных меньшинств на своей территории, заявила президент Венгрии Каталин Новак.

По ее словам, эту позицию Будапешта также поддерживают президенты Австрии и Италии.

"В этом деле есть общая позиция, поскольку те, кто имеет понятие о проблеме, в том числе президенты Австрии и Италии, поддерживают дело закарпатского венгерского меньшинства", – цитирует Новак РИА Новости.

Ранее стало известно, что на саммите ЕС – Украина 3 февраля Киеву не предложат ускоренный процесс вступления в сообщество. Лидеры стран Евросоюза согласятся с тем, что Украина достигла большого прогресса в реформах и проделала немалый путь. Тем не менее никаких обещаний по ускоренному вступлению в Евросоюз Киеву не дадут.

В декабре прошлого года статус кандидата на вступление в ЕС предоставили Боснии и Герцеговине. До этого, в том же году, подобный статус предоставили Молдавии и Украине.

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